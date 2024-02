Napoli-Barcellona | ottavi Champions League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dopo la conclusione della fase a gironi che ha promosso due squadre per raggruppamento, la UEFAè pronto ad aprire le porte a questo nuovo inizio caratterizzato da sfide a eliminazioneche si svolgeranno in due match divisi tra andata e ritorno. Questa edizione sarà l’ultima nel suo genere, visto che dalla prossima stagione i connotati della coppa dalle grandi orecchie cambieranno radicalmente. I gruppi sono stati disputati e diverse squadre hanno risposto presente regalandosi la possibilità di continuare questa magica avventura all’interno della competizione più importante e affascinante dell’interno panorama calcistico europeo. Dopo aver assistito alle prime quattro sfide, messe in scena tra il martedì e il mercoledì della passata settimana, la massima competizione europea completerà tutti i match d’andata in ...