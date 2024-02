Napoli-Barcellona oggi in Champions League | orario | formazioni dove vederla in tv

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) –all’assalto delnell’andata degli ottavi di finale di. Le due squadre si affronteranno allo stadio Maradona: un esordio da brividi per il neo tecnico del, Francesco Calzona. Gli ottavi dicon ilnon sono certo una “prima volta” semplice, ma possono fornire lo slancio per dare quella sterzata alla stagione non riuscita a Mazzarri. Ritorno in Spagna martedì 12 marzo. “Un allenatore può cambiare poco ma non abbiamo tempo. Dobbiamo accelerare questo processo di apprendimento. Ai giocatori ho detto che non abbiamo più scusanti, dobbiamo migliorare la nostra prestazione in questo momento. Ilè tra le squadri più forti in Europa. Noi non abbiamo paura perché siamo il ...

Il Napoli è… beh, “il Napoli è un cane scalzo “. La definizione è del decano dei giornalisti sportivi spagnoli Alfredo Relano, su Diario As. As ... (ilnapolista)

"Finiamo la stagione con dignità", discorso di De Laurentiis alla squadra a Castel Volturno: Il Napoli riparte da Francesco Calzona, l’ultimo disperato tentativo per provare a salvare una stagione sciagurata. De Laurentiis presenta Calzona a Castel Volturno Come riporta Il Mattino oggi in ...

Retroscena De Laurentiis: voleva il ritiro pregara con il Barça, Calzona ha scelto di non farlo: Francesco Calzona ha preferito non stravolgere il programma pregara deciso prima del suo arrivo in vista di Napoli-Barcellona. A tal riguardo, l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato ...

SKY - Napoli-Barcellona, la formazione di Xavi: 4-3-3. In attacco Yamal e Pedri: Grande attesa per Napoli-Barcellona, fischio d'inizio alle ore 21.00. La partita rappresenterà l'esordio sulla panchina degli azzurri del nuovo allenatore Francesco Calzona. Xavi, per la partita in ...