Napoli-Barcellona LIVE 1-1 | gol di Osimhen

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Al Maradona, il match valido per gli ottavi di Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona, il match valido per gli ottavi di Champions League 2023/2024 tra. PRIMO TEMPO Il match inizia con tante e azioni e tiri in favore del, con i blaugrana che vanno ripetutamente vicini al gol. Da segnalare un tiro pericolosissimo di Gundogan al minuto 21. Negli ultimi minuti del primo tempo è arrivata finalmente la reazione da parte del, che ha iniziato ad affacciarsi nell’area di rigore avversaria. SECONDO TEMPO Pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo arriva il gol delcon un bel tiro di Lewandowski che si infila in porta ...

Non poteva esserci esordio peggiore e migliore al tempo stesso per Francesco Calzona come nuovo allenatore del Napoli. Due giorni dopo l'annuncio... (calciomercato)

Barcellona, Deco: «Addio Xavi Sono triste perché…»: Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara di Champions contro il Napoli Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Sky ...

Napoli-Barcellona 0-1 (Lewandowski 60'): Calzona sostituisce Kvara, secondo tempo in corso: 51' - Lobotka prova il suggerimento in profondità per Osimhen che non riesce a controllare, era anche in fuorigioco l'attaccante del Napoli. Azione azzurra che si perde. 49' - GUNDOGAN! Altra ...

CYRIL - Napoli-Barcellona, Ngonge allo stadio per supportare gli azzurri: "Andiamo ragazzi!": attaccante del Napoli, ha pubblicato una foto su Instagram mentre è allo Stadio Diego Armando Maradona per supportare i propri compagni dagli spalti visti i problemi fisici che gli hanno impedito di ...