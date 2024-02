Napoli-Barcellona | il Maradona è pronto | svelata la coreografia FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Curva B dello Stadioè pronta alla grandesugli spalti, ecco le indicazioni da seguire per i tifosi. Ormai è quasi tutto. I tifosi stanno iniziando a popolare lo Stadio Diego Armandoper quello che sarà il match più importante della stagione. Manca sempre meno tempo e l’attesa diventa trepidante, gli azzurri questa sera si giocheranno gli ottavi di finale di Champions nella gara d’andata contro il. C’è grande stima tra le due squadre e tra le tifoserie. A dimostrarlo anche i tanti post social che entrambe i club si stanno dedicando a vicenda. Ilsi presenterà con la novità di Francesco Calzona che da questa sera farà l’esordio come nuovo allenatore. Il tecnico di Vibo Valentia affronterà i catalani con un 4-3-3 in cui Victor ...