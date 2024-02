Napoli-Barcellona | i convocati di Calzona | Osimhen c’è | Ngonge out

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Victorc’è, Cyrilno. Il nuovo tecnico del, Francescoha convocato 21 giocatori per la sfida in programma questa sera al ‘Maradona’ contro ile valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’attaccante nigeriano torna dopo la lunga assenza per la Coppa d’Africa, mentre l’ex Verona “non sarà del match per un risentimento muscolare accusato durante l’allenamento di ieri”. Questa la prima lista didel nuovo allenatore: Portieri: Meret, Gollini, Contini. Difensori: Di Lorenzo, Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera. Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Traorè, Lobotka. Attaccanti: Lindstrom, Politano, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori,. SportFace.