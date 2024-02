Napoli-Barcellona 1-1 | gol di Lewandowski e Osimhen in andata ottavi Champions

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nell'deglidi finale diLeague disputata oggi 21 febbraio 2024. Catalani avanti con, pareggio di. Il ritorno si giocherà ail 12 marzo. Con Calzona al debutto sulla panchina azzurra, la serata inizia in salita per il. Ilè padrone del campo in avvio, gestendo il pallone con continuità. Il baby Yamal, 16 anni e qualche mese, si rende subito pericoloso al 3' ma non inquadra la porta. Il ragazzino ci riprova al 9' e Meret deve metterci i pugni per respingere. Il monologo catalano prosegue al 15' con, conclusione sull'esterno della rete. Ilprova a ...