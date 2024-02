Napoli-Barcellona 0-1 LIVE | Lewandowski solo a centro area batte Meret

Al Maradona, il match valido per gli ottavi di Champions League 2023/2024 tra Napoli e Barcellona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona, il match valido per gli ottavi di Champions League 2023/2024 tra Napoli e Barcellona. PRIMO TEMPO Il match

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Non poteva esserci esordio peggiore e migliore al tempo stesso per Francesco Calzona come nuovo allenatore del. Due giorni dopo l'annuncio...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58? Gol di Lewandowski , finta di destro e scarica sul primo con Meret incolpevole, Napoli-Barcellona ...

Napoli-Barcellona le pagelle e il tabellino della super partita andata in scena allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Il Napoli, dopo il brutto ... (sportnews.eu)

IL DATO - Napoli-Barcellona, record per Yamal: il più giovane di sempre in una partita a eliminazione diretta di Champions: Come riportato da OPTA, nel match Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League: "Lamine Yamal diventa stasera il giocatore più giovane di sempre a disputare una partita della ...

Barcellona, tra Napoli e il caso Xavi: il pensiero di Deco: Il Barcellona è pronto a sfidare il Napoli in questo duplice appuntamento, valido per gli ottavi di finale di Champions League. Una doppia sfida da non perdere soprattutto perché a sfidarsi sono due ...

Napoli-Barcellona 0-1: la sblocca Lewandoski, secondo tempo in corso: 57' - Nulla di fatto dopo il calcio di punizione, può ripartire la squadra di Xavi che adesso sta soffrendo il ritorno di un Napoli però ancora mai pericoloso dalle parti di Ter Stegen. 56' - Fallo di ...