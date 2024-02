Napoli | anche Hamsik presente per il Barcellona | si studia il ritorno

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le ultime sul possibiledi Marek, ex centrocampista e capitano del, nello staff di Calzona A sorprtesa Mareksi è presentato al pranzo Uefa con Aurelio De Laurentiis e i dirigenti del. Un indizio forse per un possibile, visto che il presidente delgli ha offerto la possibilità di far parte dello staff di Francesco Calzona.sembrava aver declinato l’offerta, ma i nuovi colloqui potrebbero cambiare presto le cose. Ilsarebbe un segnale che accenderebbe senza dubbio la piazza.