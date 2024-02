Musica | Jack Savoretti | il 10 maggio esce “Miss Italia”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (askanews) –, una voce ruvida, appassionata e struggente che ammalia e rapisce incarnando alla perfezione la fisionomia del giovane cantautore, è pronto per il suo ritorno discografico con un progetto completamente inedito. Il prossimo 10uscirà “”, il primo album interamente inno del cantautore italo inglese (Capitol Records italy/Universal Music). L’album è disponibile in pre-order a partire da oggi. “Vorrei che le persone ascoltando questo disco lo percepiscano come un disco di, senza pensare a quale sia la lingua in cui canto. È inno ma ènon è un disco di ...