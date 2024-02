Muore arbitro di 22 anni | disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLutto nel mondo del calcio che piange Fabio Buoninsegni, giovanedi 22della sezione Aia di Napoli deceduto in seguito ad un incidente stradale mentre tornava a casa dopo aver diretto una gara di Prima categoria che si era disputata al “Piedimonte” di Nocera Inferiore. Il ragazzo era di ritorno a Quarto, in provincia di Napoli, quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha visto coinvolto un suv. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e si è reso necessario l’immediato trasporto all’ospedale di Caserta, dove poi è deceduto. Studente della facoltà di giurisprudenza e figlio di un allenatore di calcio che opera nella zona Flegrea, Fabio era ritenuto un fischietto molto promettente e di grande prospettiva. Numerosi i messaggi di cordoglio, soprattutto da parte dei suoi colleghi di tutte le ...