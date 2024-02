la dovuta attenzione agli standard regionali, all'ambiente e prospetta dentro lo stabilimento di via Salaria 981 nel III Municipio.Viva - scrivono in una nota i consiglieri comunali Valerio Casini

Municipio II ed ambiente – Casini e Leoncini (Iv): “Al via messa a dimora di 120 nuove alberature” (Di mercoledì 21 febbraio 2024) “Stamattina siamo stati in via Ravenna, nel Municipio II, dove è iniziata l’attività di messa a dimora di 120 nuove alberature che saranno distribuite su tutto il territorio municipale. Ciliegi e pruni di 10 anni, alti 5 metri, torneranno a occupare le tazze vuote dei marciapiedi e a restituire ossigeno, ombra e bellezza ai quartieri. Un intervento importantissimo finanziato con gli emendamenti presentanti da Italia Viva in Campidoglio durante l’ultima sessione di bilancio. Nelle prossime settimane, con gli stessi fondi, si proseguirà con altre attività di rigenerazione urbana, come la realizzazione di spazi attrezzati a uso sportivo e ludico all’interno di Villa Massimo e la riqualificazione delle aree verdi a piazza Massa Carrara, Largo Marchiafava e piazza Lecce. Vogliamo ringraziare Rosario ... Leggi tutta la notizia su italiasera (Di mercoledì 21 febbraio 2024) “Stamattina siamo stati in via Ravenna, nelII, dove è iniziata l’attività didi 120che saranno distribuite su tutto il territorio municipale. Ciliegi e pruni di 10 anni, alti 5 metri, torneranno a occupare le tazze vuote dei marciapiedi e a restituire ossigeno, ombra e bellezza ai quartieri. Un intervento importantissimo finanziato con gli emendamenti presentanti da Italia Viva in Campidoglio durante l’ultima sessione di bilancio. Nelle prossime settimane, con gli stessi fondi, si proseguirà con altre attività di rigenerazione urbana, come la realizzazione di spazi attrezzati a uso sportivo e ludico all’interno di Villa Massimo e la riqualificazione delle aree verdi a piazza Massa Carrara, Largo Marchiafava e piazza Lecce. Vogliamo ringraziare Rosario ...

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza