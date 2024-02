Mundys ed Engineering portano l’Intelligenza artificiale nella mobilità

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Unaintelligente. Un memorandum of understanding è stato siglato tra Municipia, società del gruppoe Yunex Traffic Italia, realtà del gruppoe leader globale nel campo dei sistemi di traffico intelligenti. L’obiettivo è abilitare e supportare la digitalizzazione e l’innovazione dei processi di mobility&traffic management delle città italiane. Grazie all’accordo, le due aziende metteranno da subito a fattor comune le rispettive soluzioni proprietarie destinate all’innovazione dellaurbana, dando vita a un ecosistema componibile di piattaforme mobility digital twin, che permette di elaborare, aggregare e interpretare, attraverso algoritmi di AI e in modalità predittiva, i dati raccolti con i sistemi attivi sul territorio (telecamere, sensori, on board unit veicolari, stazioni ...

