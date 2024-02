le capacità di ChatGPT e altre IA generative con software come Canva e anche una pagina su Instagram. Pagina che si chiama Il Mugugno Scientifico, omaggio semiserio a quella che per i liguri è un'

Mugugno Scientifico, una tesi di laurea dimostra come le IA possano rendere facili gli argomenti difficili: Dopo gli studi a Genova, la 26enne Elena Milano ha usato ChatGPT, Dall-E e PopAI per immaginare una strategia di comunicazione che possa spiegare sui social ...