Moviola Napoli-Barcellona | l’episodio chiave del match

arbitrale del valido per gli ottavi di Champions League 2023/24: Dirige la sfida l'arbitro Zwayer.

Moviola Napoli-Genoa : l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2023/24 l’episodio chiave della ... (calcionews24)

Al Maradona, il match valido per gli ottavi di Champions League 2023/2024 tra Napoli e Barcellona: sintesi , tabellino , risultato , moviola e cronaca ...

La Curva B prepara una coreografia per Napoli-Barcellona: il volantino: I tifosi partenopei sono carichi per il match di stasera che vede fronteggiarsi Napoli e Barcellona, gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

UFFICIALE – Infortunio Ngonge, la Ssc Napoli svela la diagnosi. I dettagli: La Ssc Napoli ha svelato la diagnosi dell'infortunio di Cyril Ngonge, out per la partita di stasera Napoli-Barcellona ...

Inter-Atletico Madrid, moviola: la sentenza sul mani di Molina in area: Kovasc aveva arbitrato il Napoli anche in Europa League l’anno scorso a Barcellona ... Inter-A.Madrid, i casi da moviola Questi i principali episodi dubbi. Al 13’ dubbi nell’area di rigore ...