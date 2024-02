Morti due detenuti malati in poche ore a Roma

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Duee anziani sononell'arco diore. Il primo, deceduto nella notte tra il 19 e il 20, aveva 66 anni ed era diabetico e si trovava in cella a Rebibbia. Il secondo, morto ieri mattina, aveva 77 anni ed era affetto da polmonite, oltre ad avere un'insufficienza renale: era ricoverato proveniente da Rebibbia. Il Garante delle persone private della libertà del Lazio, Stefano Anastasia, il quale si è impegnato a tenere un incontro con i dirigenti della Asl per verificare lo stato dei servizi sanitari interni all'istituto, ha denunciato "l'incompatibilità della detenzione con le malattie gravi, che non possono essere adeguatamente curate in carcere". In merito alla morte del 66enne, Anastasia ha aggiunto: "l'inchiesta della procura dirà della tempestività dei soccorsi e ...

Un avviso di conclusioni indagini è stato notificato agli amministratori di due residenze per anziani, di Augusta e Siracusa, accusati in concorso ... (quotidiano)

Matteo morto a vent'anni, i due amici indagati per omicidio stradale. «Ai soccorsi non hanno detto che stava annegando nel canale»: La Procura della Repubblica di Udine, ricevuti gli atti dai carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti dei due coetanei che si trovavano in ...

Olanda, crolla ponte in costruzione a Lochem: almeno due morti e due feriti: Sfortunatamente, ciò ha provocato due morti. Due persone sono rimaste ferite", ha scritto su X l'autorità regionale olandese per la sicurezza. Non è stato ancora chiarito cosa abbia causato la caduta ...

Morti sul lavoro, a Potenza e Matera presidi di Cgil e Uil: Come nel resto d'Italia, anche dinanzi alle prefetture di Potenza e Matera si è tenuto, stamani, il presidio di Cgil e Uil che hanno indetto due ore di sciopero degli edili e dei metalmeccanici, dopo ...