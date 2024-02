Morte Navalny | La Russa chiede un minuto di silenzio al Senato

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il presidente del, Ignazio La, ha chiesto all'Aula deldi osservare undiin onore di Alexey, il dissidente russo morto in carcere. "Seguendo le dichiarazioni fatte dal Capo dello Stato e da tanti rappresentati istituzionali e politici - ha detto La- vorrei ricordare Alexey, morto per una carcerazione peina di stenti e forse peggio. Una cosa che ha sconcertato il mondo intero.era prigioniero per le sue idee e per il suo desiderio di libertà. E' stato rinchiuso in un gulag, che ricorda i tempi bui dell'Unione Sovietica. Non ci devono essere dubbi né ambiguità". E poi ha chiesto undi.Video: Agenzia Vista / Alexander ...

Navalny, Tajani convoca l’ambasciatore russo: “Fare piena chiarezza”: l’ambasciatore della Federazione Russa in Italia è stato convocato oggi alla Farnesina in relazione alla tragica morte in carcere di Alexei Navalny. Come informa la Farnesina in una nota, ...

Navalny, l'unità top secret degli 007 russi che supervisiona (e nasconde) il corpo: i pedinamenti, l'avvelenamento del 2020 e i misteri: L'appello a Putin lanciato dalla madre di Alexei Navalny di poter riavere il corpo di suo figlio è caduto nel vuoto. Dal Cremlino non è arrivata alcuna apertura. Non solo, Mosca ...

“Una luce per Navalny”, venerdì la fiaccolata a Brescia: “Una luce per Navalny”. Anche Brescia si mobilita a seguito della morte in carcere dell’oppositore russo Alexei Navalny e lo fa con una fiaccolata organizzata dalla sezione locale di Azione. Ma ...