Morta a 90 anni Maria Venturi Fu direttrice di ‘Novella 2000’ e sceneggiatrice di ‘Incantesimo’

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Brescia – La giornalista e scrittrice, nota come autrice di romanzi particolarmente apprezzati dal pubblico femminile, indagatrice del mondo dei sentimenti edi successo di serie televisive (spesso tratte dai suoi libri) quali "Incantesimo" (1998-2008) e "Butta la luna" (2006-09), èa Brescia all'età di 90. Nata a Firenze il 1° agosto 1933,dall'età di 7viveva a Brescia che considerava la sua città: qui si era sposata con Andreani e sono nate le sue figlie gemelle. Dopo la maturità classica si iscrisse alla Facoltà di Lettere antiche all'Università Statale di Milano e Mario Fubini, docente di letteratura italiana, la incoraggiò a scrivere. Da allora intraprese una brillante carriera ...

Il corpo di Audrii Cunningham, la bambina di undici anni scomparsa una settimana fa durante il tragitto verso una scuola in Texas, è stato ritrovato ... (metropolitanmagazine)

Era scomparsa da cinque giorni, è stata Trovata senza vita sul greto di un fiume . Finisce in tragedia la vicenda di Audrii Cunningham, la ragazzina ... (thesocialpost)

Roma, donna di 36 anni trovata morta in strada: «È precipitata dal quinto piano». Ipotesi suicidio: Dramma a Roma dove una donna di 36 anni è morta dopo essere precipitata dal quinto piano da una palazzina di via Luigi Cibrario, in zona Furio Camillo. Sul posto un capannello di curiosi ...

Morta bimba di 11 anni scomparsa mentre andava a scuola, corpo trovato in un fiume: fermato un amico del padre: Una bimba di 11 anni, scomparsa mentre andava a scuola, è stato ritrovato morta in un fiume. Fermato per omicidio un amico del padre della piccola ...

Nuova rotatoria di Levane. “Chiassai:”I lavori partono nonostante l’approssimazione di Regione e Comune di Bucine”: Il sindaco di Montevarchi attacca e rilancia il tema del referendum per i cittadini di Levane, Caposelvi e Mercatale.