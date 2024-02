Morì per metastasi di un tumore curato con le tisane | santone assolto e ridotta la pena a un medico La sorella di Roberta Repetto | “È allucinante”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un intervento per l’asportazione di un neo senza nessun esame istologico aveva portato una donna a essere invasa dallae a morire a 40 anni. Ma la sentenza che aveva condannato i presunti responsabili per la sua morte è stata ribaltata in appello a Genova.fu uccisa dalledi unconed erbe da une i suoi collaboratori del centro olistico Anidra a Barzonasca nel Genovese. Paolo Bendinelli, responsabile e guru del centro, è statomentre è statada 3 anni e 4 mesi a 1 anno e 4 mesi la condanna per ilbresciano Paolo Oneda. Per la psicologa Paola Dora è stata confermata l’assoluzione. Il caso emerse nell’aprile del 2021 ...