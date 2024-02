Morello ricorda | «Brehme | conservo con tanto affetto la tua maglia!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dario, ex calciatore dell’Inter, si unisce al ricordo di Andreas, scomparso ieri all’età di 63 anni. Lo hato mostrando una sua maglia attraverso il suo profilo social. IL RICORDO – Darioè sbalordito per la scomparsa prematura di Andreas, così come tutti quelli che hanno giocato con lui e lo hanno conosciuto. Mostrando una sua ex maglia, l’ex calciatore dell’Inter lo hato così: «Ciao Andreas, come vedi ho conservato conla maglia della Nazionale che mi hai regalato quando eravamo all’Inter… laconorgoglio! R.I.P.». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...