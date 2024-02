Monza Franco | «Salernitana | nessun interesse per Mota»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le parole di Michele, direttore sportivo del, in vista del prossimo impegno dei brianzoli contro laIl direttore sportivo delMicheleha parlato ai microfoni di SeiTv in vista della sfida contro la. Di seguito le sue parole. RICORDO BERLUSCONI – «La morte del presidente Berlusconi è stata qualcosa di veramente triste. Ci ha colpito nel profondo. Sappiamo quanto Galliani fosse legato, è stato molto difficile. Il dottor Galliani però ci ha sempre detto che il presidente avrebbe voluto che ilripartisse con più forza ed entusiasmo. È grazie a lui che ilha raggiunto la Serie A e dobbiamo essergli grati. Siamo contenti perché stiamo facendo un buon campionato, abbiamo un punto in più dello ...

