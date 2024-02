Monica Bellucci è una “vedova nera” con la veletta e l’abito di pizzo trasparente

In occasione dell'uscita di I tre moschettieri - Milady, Vincent Cassel si rac conta in un'intervista con Oggi , commentando per la prima volta la ... (movieplayer)

Vincent Cassel e Narah Baptiste al Carnevale di Rio [FOTO]: Tra il 9 e il 17 febbraio è andato in scena l’ormai leggendario Carnevale di Rio. Tra le moltissime persone che hanno partecipato ci sono stata anche Vincent Cassel e la sua oramai inseparabile compag ...

The Marvels e Diabolik – Chi sei in home video con speciali edizioni: Il film Marvel Studios e l'ultimo capitolo del Re del Terrore in arrivo in DVD, Blu Ray e speciali edizioni con fumetti omaggio.

Beetlejuice Beetlejuice, Michael Keaton: “Non ero interessato a qualcosa di troppo tecnologico”: Monica Bellucci e Jenna Ortega. “Da un lato pensi che sia scontato, ma dall’altro ti rendi conto che non sempre è così“. L’attore ha spiegato che lui e Burton per anni hanno parlato di realizzare un ...