Mongolfiera animalista sorvola Max Mara a Reggio Emilia | “Stop pellicce”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 febbraio 2024 – “Maxgo fur-free!” è il messaggio lanciato dalle associazioni Humane Society International (Hsi) e Lav e da tutti i membri della Fur Free Alliance alla casa di moda italiana Max, con una spettacolareche hato la sede centrale del gruppo, a, in occasione della settimana della moda di Milano, inaugurata ieri. L’appello 25 metri di altezza e 20 di diametro La sfilata di Maxin programma giovedì La sfilata di Maxè in programma per giovedì 22 febbraio, poi seguirà quella di Sportmax venerdì 23, nel mentre le proteste di associazioni in tutto il mondo stanno incitando MaxFashion Group – di proprietà della ...