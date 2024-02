Mondiale SuperBike al via L’anteprima in Australia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tutto è pronto e c’è davvero grande attesa per il via al, nella cui classe intermedia, la SuperSport Next Gen, gareggia la scuderia ravennate Evan Bros, due volte campione del mondo e due volte seconda. Ma la presenza bizantina non si limita al team di Fabio Evangelista: come lo scorso anno ci sarà anche il pilota ravennate doc Federico Caricasulo, passato dalla Ducati di Althea a Mv Agusta di Motozoo ME Air Racing. Dopo i diversi cambiamenti della passata stagione, invece, sulla sella della Yamaha di Evan Bros è salito l’esperto pilota francese Valentin Debise, alla prima vera occasione della carriera con un team importante e dunque estremamente motivato. Il grande circus delle derivate di serie, scatta dunque nel fine settimana dagli antipodi, con orari "scomodi" per gli appassionati italiani. Infatti si inizia venerdì con le prove ...

