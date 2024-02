Molti soldati ucraini risultano dispersi dopo la caduta di Avdiivka

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ladella città diha un valore più simbolico che militare. La Russia ha catturato un centro di piccole dimensioni, in una battaglia che era diventata anche emotiva, ma sul piano strategico glinon avrebbero perso granché. È anche l’opinione dei vertici militari statunitensi attenti alla questione. Insomma, le conquiste russe nell’Ucraina orientale in questa non porteranno necessariamente al collasso delle linee ucraine. Anzi, è piuttosto improbabile che Mosca sia in grado di dare seguito a questa piccola vittoria con una grande offensiva militare. Quel che più conta, al momento, è la possibile cattura di centinaia dida parte delle truppe del Cremlino. Il New York Times cita dueche hanno informazioni di prima mano sulla ritirata da ...