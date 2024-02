Mobilità 2024 | firmato accordo contratto integrativo Fratelli d’Italia | “Siamo il governo del fare” Lega | “Risposta concreta | altro impegno mantenuto”

Il Comitato Nazionale docenti vincolati esprime profonda delusione e indignazione per l'esito della contrattazione integrativa sul C.C.N.I. Mobilità ... (orizzontescuola)

Mobilità docenti per l'anno scolastico 2024/25: tutto pronto per la presentazione della domanda. Il CCNI è ancora valido per il periodo 2022/24, ... (orizzontescuola)