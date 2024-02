Mo | Wfp lancia l’allarme | ‘carestia inevitabile a Gaza se le cose non cambiano’

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 feb. (Adnkronos) – Una carestia saràse lenon cambieranno. E’to dal Programma alimentare mondiale (Wfp). ?Non è necessario che accada una carestia. Ma se lenon cambiano, accadrà?, ha detto il capo del Wfp Cindy McCain su X.Il Programma alimentare mondiale ha annunciato di “aver dovuto sospendere la fornitura di aiuti nel nord dia causa delle condizioni non sicure – si legge ancora nel post – C’è un incredibile livello di disperazione di fronte all’immenso bisogno di aiuto umanitario”. L'articolo CalcioWeb.

Elezioni europee: “Usa il tuo voto”, Parlamento Ue lancia la campagna istituzionale per invitare i cittadini alle elezioni di giugno: (Bruxelles) “Usa il tuo voto”: è lo slogan che accompagnerà la campagna istituzionale del Parlamento europeo verso le elezioni del 6-9 giugno nei 27 Paesi membri dell’Unione. Una campagna volta a inco ...

Striscia di Gaza: Wfp, sospensione delle consegne di aiuti alimentari nel nord di Gaza per mancanza di sicurezza dei convogli: L’agenzia ONU World Food Programme (WFP) sta sospendendo le consegne di aiuti alimentari salvavita nel nord di Gaza finché non ci saranno le condizioni per distribuzioni sicure. A dare la notizia la s ...