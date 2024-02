Mister cinquemila salti | “Il Forcellino? Non è un posto banale”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Abbadia Lariana (Lecco), 21 febbraio 2024 – Maurizio Di Palma, 45 anni, 27 dei quali, tra cielo e terra. È il base jumper e pilota di tuta alare migliore in Italia e non solo, con all’attivo più di 5mila. Nel 2023 è volato pure dal Duomo di Milano. Insegna a saltare e volare a quasi tutti i base jumper nella sua scuola a Drò, in provincia di Trento. Come si diventa base jumper e piloti di tuta alare? "Bisogna prima essere paracadutisti sportivi d’aereo molto esperti, con all’attivo minimo 200. Poi si comincia a saltare da punti fissi, come ponti, luoghi sospesi o pareti. Ci vuole molta preparazione, è un processo estremamente lungo. Non ci si improvvisa, si seguono corsi teorici e pratici. Diventare esperti dipende molto anche da quanto si può spendere, perché il paracadutismo non è un’attività economica: più si ha possibilità di ...