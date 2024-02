Il Senato ha dato il via libera definitivo al decreto legge Milleproroghe, approvando con 93 voti favorevoli, 61 contrari e un astenuto, la fiducia posta dal governo sul testo già licenziato dalla Camera. Il decreto,

Milleproroghe, via libera del Senato: è legge: Lo dice in aula la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie, durante le dichiarazioni di voto al decreto Milleproroghe. “Nel ...

Milleproroghe, c'è il via libera: dai mutui per i giovani ai contratti a termine e allo scudo erariale. Tutte le novità del 2024: Milleproroghe, il decreto legge ha avuto il via libera definitivo dall'Aula del Senato. Le misure a favore degli agricoltori e quelle a favore dei medici ma anche un nuovo scudo erariale per i ...

