Milei attacca il Congresso | “Un nido di ratti” L’Argentina stringe ancora la cinghia | ma i conti tornano in attivo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pronto a tutto pur di portare avanti il suo programma di riforme economiche e di risanamento deidel Paese. Il presidente argentino Javierè andato all’attacco die sindacati, in particolare della scuola, definendo il primo un “di” e annunciando per l’istruzione la volontà di dichiararla servizio pubblico essenziale, con la conseguenza di limitare il diritto di sciopero per gli insegnanti. Il braccio di ferro con la scuola per limitare gli scioperi L’annuncio disulla scuola è arrivato a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico nel contesto dei forti reclami del settore per un adeguamento salariale a fronte di un tasso di inflazione che a gennaio a raggiunto il 254,2% annuo. L’obiettivo dell’esecutivo è quello di evitare l’ondata di scioperi ...