Milano | occupazioni abusive | sgomberata Casa Rossa Rossa di Sesto San Giovanni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 feb. (Adnkronos) - E' stato sgomberato alle prime ore di questa mattina un immobile sito in via Sacco e Vanzetti, nel comune milanese diSan, da tempo occupato abusivamente. L'operazione è stata svolta in esecuzione della pronuncia del tribunale di Monza. Lo stabile, sede della locale associazione sindacale Unione Inquilini e denominato '', era stato interessato da diversead opera di famiglie per lo più di origine nordafricana e di soggetti indigenti o gravati da sfratti che, sostenuti dalla stessa associazione, avevano trovato rifugio all'interno di quei locali. Al momento delle operazioni di sgombero, nell'immobile erano presenti 12 persone, che sono state immediatamente ...