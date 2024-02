Milano | Merola | “L’inquinamento è certo Ma il record mondiale non ha basi scientifiche”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Marco, giornalista e divulgatore scientifico, è docente del Master in Climate change adaptation and mitigation solutions del Politecnico di Torino e del Master in Divulgazione scientifica dell’Università di Siena.è anche l’ideatore del webdoc multimediale Adaptation, con cui confronta i piani di adattamento al cambiamento applicati in diverse zone del mondo. IQAir, società svizzera, ha stilato una graduatoria che dice cheè la terza città più inquinata al mondo. è un dato attendibile? “Si può credere o meno alla bontà del rilevamento di questa società svizzera ma i dati della IqQAir sono quasi perfettamente sovrapponibili a quelli di Arpa Lombardia. Si può non credere a IqAir ed è legittimo, essendo una società privata portatrice di interessi, ma si deve credere all’Arpa che certifica i propri dati sulla base di ...