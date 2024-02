Milano e la moda italiana | storia di un legame che l’ha resa capitale

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Life&People.it Se M fosse la variabile di un’equazione sul tema Fashion Week, avrebbe certamente due soluzioni. Oggi, infatti, parlare dirichiama subito alla mente il nome delladelute couture, ovvero. Ma è sempre stato così oppure la città meneghina ha acquistato successivamente il ruolo di regina indiscussa dellaMade in Italy? Per trovare una risposta bisogna spostare indietro le lancette del tempo fino al 1935. Inizia in quell’anno un capitolo diche porteràa diventaredella. Unache comincia, però, a Torino. È nel capoluogo piemontese che nasce, in quel periodo, l’ente nazionale della ...