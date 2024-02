Milano Cortina 2026 | iniziato l’abbattimento di 500 larici nel bosco di Ronco per il cantiere della pista da Bob

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le proteste degli ambientalisti non sono riuscite a fermare le motoseghe. Aè cominciato il taglio dei 500neldiper far posto aldi costruzionenuovada bob “Eugenio Monti”. L’impresa LGB Forestal Service di Luca Ghedina Broco, il fratello del campione di sci Kristian, si è messa al lavoro di buon mattino. Il rumore delle motoseghe e dei primi alberi abbattuti ha svegliato gli abitanti. Numerosi ambientalisti stanno andando aper assistere da lontano alle operazioni, esponendo cartelli e striscioni. Proprio oggi sono attesi i commissari del Comitato Olimpico Internazionale che devono verificare lo stato di avanzamentopreparazione ai Giochi invernali ...

Tecnologia innovativa e procedure certificate: ecco il dossier per il Cio sulla pista di bob a Cortina. Dodici nuovi alberi per ogni larice abbattuto: La nuova pista di bob di Cortina «sarà il primo impianto al mondo con la certificazione Envision». Lo afferma la società Infrastrutture Milano-Cortina 2026, che in vista della visita del Comitato ...

L’ad che dovrà fare le strutture olimpiche Fabio Saldini: “Il Cio si fidi di noi, opere tutte in tempo”: Architetto Fabio Saldini, neo amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano-Cortina 2026, cosa risponde a chi dice che con la sua nomina la politica, e in particolare il ministro Matteo ...

