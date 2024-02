(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 febbraio 2024 – Indal 26 ottobre 2023,ha ottenuto gli arrestied è tornato a casa dopo quattro mesi dall’arresto. Ildi 24 anni è accusato di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose a seguito di alcuni fatti successi l’11 luglio 2023. La decisione di concedere ida parte del Gip diè stata accolta con sollievo dai legali di, Marco Campora e Daniele Barelli che hanno espresso "Grande soddisfazione" per la decisione del giudice . "Siamo fiduciosi – affermano i due avvocati – perché nel corso del processo riusciremo a dimostrare chenon ha fatto altro che difendersi dalle violente aggressioni subite". Gli episodi dell’11 ...

Milano (ITALPRESS) – Un lungo e meticoloso lavoro ha permesso di raggiungere con successo e nell'interesse di tutti gli attori in campo un accordo ... (iltempo)

Milano (ITALPRESS) – Un lungo e meticoloso lavoro ha permesso di raggiungere con successo e nell’interesse di tutti gli attori in campo un accordo ... (ildenaro)

Concessi gli arresti domiciliari al trapper Shiva: è accusato di aver sparato a due ragazzi: Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha concesso gli arresti domiciliari per il trapper Shiva, accusato di tentato omicidio per una sparatoria ...

Milano, concessi a Shiva ai domiciliari: il trapper esce dal carcere: La decisione di concedere i domiciliari da parte del Gip di Milano è stata accolta con sollievo dai legali di Shiva, Marco Campora e Daniele Barelli che hanno espresso "Grande soddisfazione" per la ...

Volley, Champions League donne: vittorie di Conegliano e Milano: Tour de force con lieto fine per la A. Carraro Imoco Conegliano e la Allianz Vero Volley Milano. Dopo neanche 48 ore dal termine della Finale della Coppa ...