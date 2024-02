Milan | Stefano Pioli | Kalulu e Tomori contro il Rennes? Vi dico tutto

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’allenatore delha parlato delle condizioni diin vista della sfida di Europa LeagueilParola d’ordine. concentrazione. Questo è quello che servirà alin vista della sfida di ritorno dei playoff di Europa Leagueil. Dopo la vittoria per 3-0 nella partita di andata a San Siro, infatti, ora i rossoneri sono chiamati a un’altra grande prova così da passare il turno. Le probabilità sono dalla parte del Diavolo ma la squadra dinon dovrà abbassare la guardia. Nel corso dell’allenamento alla vigilia della partita è tornato in gruppo anche Fikayo: ci sarà giàil ...

Rennes-Milan, Kalulu e Tomori in gruppo. Pioli: "Non è ancora fatta": Pioli prima di Rennes-Milan: "Non è ancora fatta, Tomori e Kalulu in gruppo" Alla vigilia di Rennes-Milan, mister Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV, presentando così il nuovo impegno ...

Verso Rennes-Milan: la probabile formazione dei rossoneri: Domani sera alle ore 18:45 il Milan di Stefano Pioli se la vedrà in Francia contro il Rennes, nel match valevole per il ritorno dei playoff ...

Leao "sbarca" in libreria. "Io, il Milan e il razzismo": Un passaggio importante è dedicato a Stefano Pioli: "All’inizio non eravamo in sintonia ... di me ha detto che ero il presente e il futuro del Milan, che mi voleva bene e che in futuro sarei stato io ...