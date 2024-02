Milan | Pioli | “Turnover? No | c’è gestione Scelgo partita per partita”

Leao , Pulisic e Loftus - Cheek sono in piena forma, ma il tecnico non si sbilancia su turnover e formazione . Europa League, Pioli sprona il Milan contro il Rennes . Europa League, Milan: Pioli

Florenzi e l'aneddoto con la Roma: "In E.LEague ho fatto un gol...": Il calciatore del Milan ha ricordato una sua rete nella competizione quando vestiva la maglia dei giallorossi.

Pioli: "Vantaggio meritato, ma non decisivo. Critiche Non c'è problema": Guardando al ritorno dei play-off di Europa League Pioli predica calma al fine di evitare possibili ... La brutta sconfitta con il Monza non ha cancellato la voglia di fare bene in casa Milan. La ...

Pioli svela il RETROSCENA prima di Rennes Milan: lo ha detto alla squadra nel walk around: L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Rennes, svelando un retroscena su quanto accaduto con la squadra nel walk around al Roazhon Park.