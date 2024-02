Milan | Pioli | “A Monza delle ingenuità Il Rennes non è da sottovalutare”

Rennes-Milan: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario: Il Milan domani è impegnato nella gara di ritorno contro il Rennes in Europa League dopo il 3-0 dell'andata. Stefano Pioli ha parlato alla vigilia ai canali societari in cui ha messo in guardia sia i ...

Milan, Pioli non si fida del Rennes: «Gravissimo pensare di essere già qualificati»: Il Milan deve dimenticare la pesante sconfitta in casa del Monza ... Soprattutto in casa il Rennes gioca con più intensità», ha detto Stefano Pioli. E ancora: «Con il Monza si poteva fare meglio, ma ...

Milan, Masini: “Zirkzee in cima alla lista. Conte E’ un altro il preferito” | ESCLUSIVO: Per fare il punto della situazione in casa Milan dopo il ko contro il Monza e in vista della sfida contro il Rennes, Calciomercato.it ha contattato Federico Masini, giornalista di Tuttosport La ...