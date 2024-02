Milan | nuovo format Champions League | ecco le novità…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), dal 2024/25 nasce lacon un: più grandi match e meno partite senza significato…, c’è aria di cambiamenti in Europa. Arrivano, infatti, novità sul fronte competizioni europee. Sì, perché anche se l’attuale sistema dellafunziona bene, c’è bisogno di qualche miglioramento per rendere la coppa ancora più entusiasmante. Partiamo col dire che la nuova competizione partirà con la stagione 2024/25 e porterà con sé dei cambiamenti innovativi. Ildellasi baserà su un girone unico a 36 squadre. Saranno 4 fisse per l’Italia, grazie al ranking UEFA. Quest’ultimo, però, regalerà un posto in più ai due ...