Milan | la nuova Champions League fa ricco Cardinale | ecco quanto può guadagnare il club

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), laformula dellafa: gli introiti per iaumentano notevolmente e la Serie A sorride… Una miniera d’oro: la, che subirà grandi cambiamenti a partire dalla stagione 2024/25, porterà con sé novità anche dal punto di vista economico. Sì, perché dopo la minaccia Superlega, che prometteva premi ricchissimi per iche ne avrebbero aderito, la UEFA ha deciso di incrementare le ricompense. La semplice partecipazione alla competizione europea garantirà, infatti, un corrispettivo di 20 milioni di euro ad ogni. La UEFA stima di incassare circa 4,4 miliardi di euro nel nuovo ciclo e punta a redistribuirne 3,3 ai ...

Il Milan affronterà il Monza all'U-Power Stadium indossando la nuova quarta maglia per la stagione 2023-2024 . Giocatori in campo in bianco (pianetamilan)

Fivizzano, 19 febbraio 2024 – “Conoscevamo la Lunigiana come territorio lontano dal turismo di massa ed eravamo alla ricerca di un posto per ... (lanazione)

Genoa, Badelj “Capitan presente”: “Io sto bene qui”: Io qui sto bene». Parole che Milan Badelj pronunciò subito dopo aver aggiunta una nuova stagione alla sua avventura rossoblù, al termine della passata stagione. È trascorso quasi un anno ma la stessa ...

Gazzetta - Il Milan fa sul serio per Zirkzee: Nuovo campionato, nuovo stile di vita, nuova competizione. Il passaggio dal Bologna al Milan invece è più naturale, più garantito, e questo Joshua lo sa. La decisione per la prossima stagione ...

Milan, Pioli in Europa League si gioca la riconferma: col Rennes in campo tutti i migliori: Ora più che mai l'Europa League è fondamentale per il Milan. Lo è per il futuro di Stefano Pioli e per quello di una società che la prossima estate dovrà tornare a investire milioni di euro (serve un ...