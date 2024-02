Milan-Inter | Campionato Primavera 1 | l’arbitro della partita

alle 2.00 orario italiano la MLS, la nuova stagione del campionato americano con la sfida tra l'Inter Milan di Lionel Messi e il Real Salt Lake. 29 squadre, in

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sabato alle ore 13 l’giocherà contro ilper chiudere definitivamente la pratica primo posto in. L’AIA ha segnalato la terna arbitrale per la gara.(sabato 24 febbraio ore 13) Arbitro: Daniele Virgilio (Trapani). Assistenti arbitrali: Simone Piazzini (Prato), Marco Toce (Firenze).-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati