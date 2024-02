Milan | Chukwueze è un enigma irrisolto | le cause e la scelta di Pioli per Rennes

Stefano Pioli potrebbe dare fiducia a Samuel Chukwueze in occasione di Rennes-Milan , lanciandolo titolare a 'Roazhon Park' (pianetamilan)

Christian Pulisic non ci sarà nel ritorno dei playoff di Europa League che vedrà il Milan affrontare il Rennes , o perlomeno non... (calciomercato)

Probabile formazione Milan: a Rennes con un turnover moderato: Siamo nella vigilia di Rennes-Milan, gara che deciderà chi tra i rossoneri di Francia e quelli italiani si guadagnerà l'accesso agli ottavi di finale di Europa League.

Reijnders trequartista, Jovic punta: ballottaggio a destra: Siamo nella vigilia di Rennes-Milan, gara che deciderà chi tra i rossoneri di Francia ... Lì davanti, invece, cominciano i possibili cambi A destra ballottaggio Chukwueze-Pulisic, con il nigeriano che ...

Milan, lungo colloquio Chukwueze-Pioli in vista del Rennes VIDEO: Christian Pulisic non ci sarà nel ritorno dei playoff di Europa League che vedrà il Milan affrontare il Rennes, o perlomeno non partirà dal 1` minuto e allora.