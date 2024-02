Milan | Cardinale sarà ad un convegno a Miami | insieme a lui anche PIF …

La sconfitta di Monza ha cancellato per il Milan quello che restava delle speranze, in realtà limitate, di poter accendere un duello scudetto con ... (panorama)

Milan , la nuova formula della Champions League fa ricco Cardinale : gli introiti per i club aumentano notevolmente e la Serie A sorride… Una miniera ... (dailymilan)

Blog: Milan: tempo di riflessioni...: Cardinale ci ha proposto frasi del tipo "potremo vincere quando avremo lo stadio", "il piazzamento Champions è fondamentale, lo scudetto è un di più". " Il Milan non doveva giocare la Champions ", ...

Il post-Pioli divide il Milan: la dirigenza vorrebbe Motta ma Ibra non è d'accordo: Il futuro di Stefano Pioli è ancora incerto, così come è incerto anche il nome del suo possibile sostituto sulla panchina del Milan. Questo perché, come riporta calciomercato.com, la dirigenza rossone ...

La novità. Anche Scaroni entra in RedBird: Il patron del Milan, Gerry Cardinale, ha nominato Paolo Scaroni responsabile del business internazionale in RedBird, senza lasciare il ruolo di presidente del club rossonero. Scaroni si unisce all'org ...