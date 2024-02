Milan-Atalanta | arbitrerà Orsato | ecco chi ci sarà al VAR | Serie A News

L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la ventiseiesima giornata di Serie A. Domenica alle 18 in campo la capolista Inter sfiderà il Lecce ... (sportface)

Arbitro Milan Atalanta: designato il fischietto del match: Con il comunicato ufficiale dell’AIA sono state annunciate le designazioni arbitrali per il 26° turno del campionato di Serie A: ecco chi sarà l’arbitro di Milan Atalanta, match in programma per ...

SNAI – Europa League: Roma, missione possibile: «1» a 2,10 Il bis del Milan a 2,65, ma i rossoneri hanno gli ottavi in mano: Antepost Dopo i primi 90’ della fase a eliminazione diretta, la quota per il Milan vincitore dell’Europa League è scesa da 7,50 a 6,50, con Liverpool (3,00) e Bayer Leverkusen (5,50) sempre avanti. La ...

Arbitri: Maresca fermato, Orsato per Atalanta-Milan e Doveri all’Inter: Confermati invece Orsato, Guida e Doveri e tutti per gare di prima fascia. Orsato per il big-match Atalanta-Milan Rapuano con Di Bello per la Juventus Nuova chance per Abisso: dirigerà Bologna-Verona ...