Mike Dawes | il tour del virtuoso della chitarra ricomincia da Prato

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ilacusticafa tappa acon il suonei club che proseguirà questa settimana per chiudersi domenica a Roma Si chiama, ha l’aspetto fragile e oblungo di un fenicottero rosa, ha i capelli lisci e lunghissimi, le dita come ramoscelli, come fosse disegnato da Tim Burton. È uno dei chitarristi acustici più bravi al mondo. E stasera è in concerto al Garibaldi di. Domani, 22 febbraio, sarà a Bologna al Bravo Caffè, il 23 febbraio all’auditorium Gazzoli di Terni, il 24 febbraio a Industrie sonore a Isola del Liri, per chiudere ilil 25 febbraio a Roma, al Let It Beer. L’anno scorso, era già stato protagonista di un trionfale ...