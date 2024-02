Migranti | Piantedosi | “Da inizio anno arrivi in Italia -65% | segnale positivo”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) – ”Dall’dell’al 19 febbraio scorso insi registra una netta riduzione del numero deisbarcati pari a circa il 65% rispetto all’analogo periodo dello scorsoe con un calo anche rispetto ai numeri registrati nel 2022”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, rispondendo al question time alla Camera sugli sbarchi. ”È ragionevole ritenere che siamo in presenza di un oggettivo, se si considera che quello in corso è il quinto mese consecutivo in cui si registra una sensibile riduzione degli sbarchi rispetto all’analogo periodo dell’precedente”, ha aggiunto. ”Un elemento centrale della credibilità delle politiche migratorie – ha sottolineato ...