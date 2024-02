Migliori film da vedere su Netflix | Febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su thegametv

10suEcco la lista completa comprensiva di trame e immagini: 1 – Pinocchio (di Guillermo del Toro) () In una piccola cittadina dell'Italia degli anni '30, durante il regime fascista di Benito Mussolini, vive il vecchio falegname Geppetto. Afflitto dalla solitudine e dalla perdita del figlio, decide di costruire un burattino di legno chiamato Pinocchio come ricordo di suo figlio. Geppetto riversa tutto il suo amore e la sua abilità nel creare questa piccola marionetta, ma quello che non sa è che Pinocchio sarà diverso da qualsiasi ...