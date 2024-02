Migliori app di dettatura vocale per scrivere su Android e iPhone

da un elenco di oltre 2.000 prodotti suddivisi per categoria, oppure attraverso il comodissimo sistema di dettatura vocale, che ti consente di risparmiare tempo. Ma non è tutto: l'app contiene ben

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Laè diventa così precisa sui telefoni moderni da poter essere utilizzata tutti i giorni, senza limiti di tempo, pervelocemente un messaggio nelle chat, per rispondere velocemente sui social o semplicemente per segnare una notasull'app di promemoria preferita. Ci sono ottime applicazioni gratuite, negli store Google Play ed Apple, per trasformare lo smartphone in uno strumento di scrittura sotto, che funzionano bene con la lingua italiana e che non compromettono la privacy degli utenti (cosa da non sottovalutare quando si parla di registrazioni vocali). LEGGI ANCHE -> Convertire audio in testo su PC 1) Sistemi integrati nei telefoni Senza installare nulla possiamo utilizzare il sistema diintegrato ...