Mezzi pesanti | 75 sanzioni

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sono 75 le irregolarità riscontrate su 126fermati e controllati dalla Polizia locale. Tra le violazioni sono state accertate, in particolare, tre per eccedenza di carico e quattro per inosservanza dei limiti di velocità. L’obiettivo comune dell’attività è il miglioramento della sicurezza stradale attraverso un potenziamento del controllo finalizzato soprattutto a contrastare comportamenti particolarmente pericolosi per la sicurezza di tutti gli utenti della strada. I controlli sono stati eseguiti nel pomeriggio di giovedì con l’ausilio della strumentazione tecnica per la lettura del cronotachigrafo. Quindi, oltre alle consuete norme di comportamento e verifica di funzionalità ed efficienza dei dispositivi tecnici di equipaggiamento, sono stati effettuati controlli anche in relazione al rispetto dei limiti di velocità e dei tempi di guida ...