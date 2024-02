Meteo | sta per arrivare il ciclone polare | porta pioggia | neve e freddo Ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Firenze, 21 febbraio 2024 – Caldo, sole e temperature anomale per la stagione, stanno per davvero per finire.cambia il tempoin arrivo Previsioniin Toscanacambia il tempo Si apre con domani, 22 febbraio, una fase di tempo perturbato che è destinata a insistere per un po' di giorni sull'Italia: le piogge arriveranno prima al Nord per poi estendersi da venerdì anche al sud e al centro. Tornerà lasulle Alpi non a bassa quota e nel weekend è atteso inoltre un calo delle temperature. E' questo il quadro per i prossimi giorni secondo ilrologo Andrea Giuliacci. ''Siamo alla vigilia di un bel cambiamento - dice ilrologo - oggi la situazione rimarrà più o meno stabile con poche piogge ...