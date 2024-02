Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)venerdì trovati raccolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni su Liguria sull’arco Alpino al pomeriggio non sono previste grosse variazioni con deboli precipitazioni sparse mislata peggiora con piogge anche abbondanti Quanta neve in calo sulle Alpi inverso di 1100 m al centro condizioni stazionarie mattino che al pomeriggio con Cieli coperti in serata non sono appesi variazioni di rilievo peggiore nella notte con precipitazione partite dei settori tirrenici cieli irregolarmente nuvolosi al mattino tra Campania e Molise Sardegna sereno altrove al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento sui restanti settori in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco virgola Romentino Salvo qualche spirito per Calabria Sicilia temperature minime L’aumento al centro-nord in calo al sud massimi caro al ...